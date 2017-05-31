Генсек ООН призвал усилить борьбу с терроризмом после теракта в Кабула

ООН, 31 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш после крупного теракта в дипломатическом квартале Кабула призвал усилить борьбу с терроризмом, говорится в заявлении пресс-службы организации.

"Генеральный секретарь осудил террористическую атаку на дипломатический квартал в столице Афганистана Кабуле. Он выразил категорическое неприятие этого деяния и подчеркнул необходимость усилить борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом", — говорится в распространенном заявлении.

Глава всемирной организации назвал неизбирательные атаки против мирных жителей нарушением прав человека и международного гуманитарного права, которые "никогда не могут быть оправданы. "Причастные к атаке должные понести ответственность", — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек.

Разведслужбы Афганистана сообщили, что произошедший взрыв спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", передает местный телеканал 1TV.