В ЕП обеспокоены возможным выходом США из Парижского соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Антонио Таяни обеспокоен возможным выходом США из Парижского соглашения по климату, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой парламента.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении, выйдет ли Вашингтон из Парижского соглашения, в ближайшие дни.

"Меня очень беспокоит возможный выход администрации США из Парижского соглашения по изменению климата. Борьба с глобальным потеплением является большим вызовом, который касается всех стран. Это наш моральный долг — передать будущим поколениям более безопасную и здоровую планету", — говорится в заявлении.

Как заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель ЕС, Парижское соглашение по климату продолжит действовать, даже если США откажутся его выполнять.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что американский президент принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.