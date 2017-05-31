В ЕП обеспокоены возможным выходом США из Парижского соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Антонио Таяни обеспокоен возможным выходом США из Парижского соглашения по климату, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой парламента.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении, выйдет ли Вашингтон из Парижского соглашения, в ближайшие дни.
"Меня очень беспокоит возможный выход администрации США из Парижского соглашения по изменению климата. Борьба с глобальным потеплением является большим вызовом, который касается всех стран. Это наш моральный долг — передать будущим поколениям более безопасную и здоровую планету", — говорится в заявлении.
Как заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель ЕС, Парижское соглашение по климату продолжит действовать, даже если США откажутся его выполнять.
Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.