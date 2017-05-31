Минобороны Индии подтвердило гибель двух пилотов разбившегося Су-30

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая — РИА Новости. Министерство обороны Индии в среду официально подтвердило гибель двух пилотов истребителя Су-30 ВВС страны, разбившегося 23 мая в штате Ассам.

"Майор Д. Панкадж и лейтенант С. Ачудэв, пилоты Су-30, получили несовместимые с жизнью травмы, когда самолет упал приблизительно в 60 километрах от авиабазы Тезпур", — заявили в оборонном ведомстве.

Анализ параметрического регистратора "и ряда других объектов, найденных на месте крушения", показал, что пилоты не смогли привести в действие механизм катапультирования, добавили в министерстве.

Истребитель пропал 23 мая во время учебного полета. Радиосвязь с истребителем была потеряна, когда он находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам. Место крушения находилось в порядка полутора сотни километров от границы с Китаем. Обломки истребителя были найдены 26 мая после трехдневной поисковой операции, однако спасатели не сразу добрались до места катастрофы, поскольку их передвижению мешали плохие погодные условиями, а также тот факт, что самолет пропал над лесистой местностью.