Под Херсоном установили билборды с обращением к "предателям" из Крыма

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Херсонской области украинские активисты при поддержке местных властей установили билборды с "посланием" к жителям Крыма. Об этом сообщил в Facebook один из авторов инициативы Антон Ходза.

Плакаты, по его словам, предназначены для крымчан, которые якобы едут за биометрическими паспортам в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС.

Каждый из щитов состоит из двух частей. На одной из них приветствуются "украинские жители Крыма", которых активисты приглашают "в Европу", а на другой — "предатели", которым советуют отправиться в тур по Золотому кольцу России. Также второй группе крымчан советуют "не шастать" на Украину.

Ходза добавил, что установка билбордов была приурочена к предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом. Он также отметил, что всего было установлено четыре билборда — по дороге из Крыма, а также около центров выдачи биометрических паспортов.

Решение предоставить гражданам Украины право на безвизовые поездки в Евросоюз одобрили Европарламент и Совет ЕС. Оно вступит в силу с 11 июня 2017 года. Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза.