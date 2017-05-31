ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжит работу в Афганистане, но проведет новую оценку безопасности для своих сотрудников после теракта в Кабуле, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Работа продолжится, принимая во внимание новую ситуацию, которая произошла", — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли МККК приостановить свои операции в Афганистане после теракта.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

Маурер добавил, что МККК воздерживается от временной приостановки своих миссий в странах, если видит, что атака не была направлена непосредственно на представителей комитета. В противном случае начинается работа по особому протоколу, в результате которой можно определить причины нападения.

"Мы всегда применяем необходимые меры безопасности… Мы выходим из зданий на наши операции, когда у нас есть соглашения и гарантии безопасности для нашего персонала. И мы делаем свою работу", — добавил он.

По словам представителей пресс-службы МККК, теракт в Кабуле произошел недалеко от офиса миссии организации. Никто из сотрудников не пострадал, однако они рассказывали, что взрыв был отчетливо слышен, а в здании вибрировали стекла.