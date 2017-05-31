Зеркальный ответ: молдавские и эстонские дипломаты должны покинуть Россию

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва вечером в среду известила об ответных мерах, на которые пошла Россия после высылки своих дипломатов из Молдавии и Эстонии – персонами нон грата в РФ объявлены пятеро молдавских и двое эстонских посольских работника.

При этом молдавским дипломатам на выезд из страны даны три дня, а их эстонским коллегам – пять.

Провокационные действия и неприятные известия

Очередной виток дипломатического противостояния между Россией и Эстонией начался 26 мая – эстонские СМИ сообщили, что предписания покинуть страну получили генконсул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и консул Сергей Сургаев. Причины такого решения не были названы, говорилось только, что дипломаты должны покинуть Эстонию до конца мая.

В министерстве иностранных дел России, в свою очередь, назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который "не останется без адекватного ответа".

В понедельник, 29 мая, пришло еще одно неприятное известие – персонами нон грата были объявлены пятеро российских дипломатов в Молдове. На этот раз комментариев было больше – премьер Молдавии Павел Филип заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб.

При этом решение молдавских властей удостоилось нелестных оценок со стороны президента этой страны Игоря Додона, который считается политиком пророссийской ориентации. Он назвал эти действия провокационными и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям. Кроме того, он сообщил, что приедет 1 июня на Петербургский международный экономический форум, где собирается, в частности, обсудить сложившуюся ситуацию с Владимиром Путиным.

Зеркальный ответ России

В среду стало известно и об ответных мерах российского МИД – нежелательными персонами в России были объявлены пятеро молдавских и двое эстонских дипломатов, в том числе генеральный консул Эстонии в Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик.

Причем если молдаванам дали на сборы три дня, то эстонцам — пять.

"С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", — говорится в сообщении департамента информации и печати на этот счет.

Опасное двоевластие в Молдове

По мнению заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, противоречивые действия и заявления молдавских властей стали следствием двоевластия, которое сформировалось в Молдове.

"С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство, которое, собственно, и сделало этот недружественный акт. С другой стороны – недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Додон, в свою очередь, опирается на свою "Партию социалистов" – самую популярную на сегодняшней день в Молдове.

По мнению Жарихина, такой раскол во власти произошел вследствие изменений настроений молдавских избирателей, в том числе из-за их разочарования от ассоциации с Евросоюзом, которая была подписана Молдовой раньше, чем Украиной. По его оценке, высылка дипломатов вряд ли серьезно повлияет на отношения с Россией, которые "и так не ахти".

А вот для самой Молдовы такое двоевластие опасно потерей управляемости страны, оно "может в итоге вылиться на улицы". "Единственный выход в данной ситуации – проведение досрочных выборов в Молдове", — считает заместитель директора Института СНГ.

Что касается самих действий российского МИД, то "поступили правильно", считает эксперт. "Надо было как-то среагировать, совсем спускать нельзя", — одобрил эти действия эксперт. А Путин и Додон теперь могут обсудить на ПМЭФ уже сложившуюся ситуацию и возможный выход из нее.