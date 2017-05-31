Самолет Malaysia Airlines вернулся в Мельбурн из-за угроз пассажира

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший из австралийского Мельбурна, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, который пытался попасть в кабину пилотов и заявил, что у него бомба, сообщает газета Herald Sun.

По данным СМИ, самолет направлялся в малайзийский Куала-Лумпур.

"MH128 вернулся обратно в Мельбурн после того, как экипаж сообщил командиру воздушного судна о пассажире, пытающемся войти в кабину пилотов", — говорится в заявлении авиакомпании.

Сообщается, что рейс успешно приземлился в мельбурнском Аэропорту Тулламарин, ожидается прибытие сил безопасности. Как пишет газета, аэропорт Мельбурна закрыт, все вылеты отложены, прилетающие самолеты перенаправляют в другой аэропорт.