Создатели "Маши и медведя" ответили на критику эстонского преподавателя

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Создатели суперпопулярного во всем мире мультсериала "Маша и медведь" не захотели комментировать "одно из странных мнений" преподавателя Таллинского университета Приит Хыбемяги, который уличил "Машу и Медведя" в пропаганде "мягкой" военной силы, так как заняты производством нового сезона.

Преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги уличил "Машу и Медведя" в пропаганде "мягкой" военной силы и участии в гибридной войне. Его слова цитирует издание Helsingin Sanomat.

"В Эстонии медведь символизирует Россию. Это факт, что цель мультика — изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный", — подчеркнул Хыбемяги.

"Это всего лишь одно из странных мнений, которые студия комментировать не будет. Сейчас мы плотно заняты съемками третьего сезона", — сообщили в пресс-службе студии "Анимаккорд".

Очередная 64 серия "Три Машкетера", вышедшая около двух недель назад, набрала на канале Youtube боле 27 миллионов просмотров