В Египте во время антитеррористической операции погибло трое полицейских

КАИР, 31 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Трое офицеров египетской полиции погибли в ходе антитеррористической операции на западе страны, сообщает новостной портал "Моватын".

По имеющейся информации, полицейские подорвались на гранате в одном из убежищ экстремистов в ходе поимки преступников, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса с христианами на прошлой неделе.

Неизвестные в пятницу, 26 мая, обстреляли автобус с христианами-коптами в районе монастыря в египетской провинции Эль-Минья. По разным данным, погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.