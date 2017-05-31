Евросоюз может ввести санкции против Венесуэлы

МЕХИКО, 21 мая – РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес заявил о возможности введения санкций против венесуэльских чиновников со стороны Европарламента.

"Европарламент изучит возможность введения персональных и индивидуальных санкций против тех чиновников, которые вовлечены в репрессии или воспрепятствование демократическим правам, таких как судьи", — приводит портал Universal заявление Борхеса в среду после встречи в Брюсселе с главой Европарламента Антонио Таяни.

По словам главы оппозиционного парламента Венесуэлы, Европарламент просит власти Венесуэлы остановить насилие в стране, освободить политических заключенных, уважать парламент, провести выборы и открыть гуманитарный канал для помощи населению.

Также, по словам Борхеса, Европарламент выступает против созыва учредительного собрания в Венесуэле в нынешнем виде по инициативе президента Николаса Мадуро. Борхес отметил, что это делается для внесения изменений в конституцию страны от 1999 года.

Глава венесуэльского парламента сообщил также, что европейские депутаты готовы совместно с ООН, ОАГ и Ватиканом направить миссию в Каракас для поиска выхода из ситуации, сложившейся в южноамериканской стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил, что число жертв протестов составило уже 69 человек.