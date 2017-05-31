В США самолет экстренно сел из-за возгорания батареи ноутбука

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании JetBlue, летевший из Нью-Йорка в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Мичигане из-за возгорания аккумулятора ноутбука одного из пассажиров, сообщает телеканал Fox News.

Лайнер с 158 пассажирами на борту был перенаправлен в близлежащий аэропорт "из-за возгорания литиевой аккумуляторной батареи в ноутбуке одного из пассажиров", приводит телеканал заявление федерального управления авиации.

Подробности о том, какой модели было загоревшееся устройство, не уточняются.

По словам очевидца, несколько человек почувствовали в салоне запах дыма и заметили, что он шел от рюкзака. В аэропорту к самолету прибыли пожарные, но к моменту посадки возгорание уже было потушено.

В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно также не было повреждено. Лайнер возобновил полет после дозаправки и достиг места назначения с опозданием в три часа.