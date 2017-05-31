Террористы использовали для взрыва в Кабуле полторы тонны взрывчатки
17:4931.05.2017
(обновлено: 17:50 31.05.2017)
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КАБУЛ, 31 мая — РИА Новости. Террористы для взрыва в Кабуле, унесшего жизни 90 человек, использовали около 1,5 тонны взрывчатки, которая была заложена в автоцистерну, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на собственные источники.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, еще 380 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах) взяла на себя ответственность за взрыв.
МВД Афганистана ранее сообщало, что для теракта была использована предназначенная для перевозки воды автоцистерна. Канал отмечает, что террорист, находившийся за ее рулем, подорвался, когда сотрудники КПП не дали ему проехать на улицу, ведущую в правительственную зону.
Президент Афганистана Ашраф Гани после теракта провел заседание национального совбеза, на котором поручил силовым органам провести полное расследование произошедшего и довести детали до сведения граждан.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.