Террористы использовали для взрыва в Кабуле полторы тонны взрывчатки

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

КАБУЛ, 31 мая — РИА Новости. Террористы для взрыва в Кабуле, унесшего жизни 90 человек, использовали около 1,5 тонны взрывчатки, которая была заложена в автоцистерну, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на собственные источники.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, еще 380 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах) взяла на себя ответственность за взрыв.

МВД Афганистана ранее сообщало, что для теракта была использована предназначенная для перевозки воды автоцистерна. Канал отмечает, что террорист, находившийся за ее рулем, подорвался, когда сотрудники КПП не дали ему проехать на улицу, ведущую в правительственную зону.

Президент Афганистана Ашраф Гани после теракта провел заседание национального совбеза, на котором поручил силовым органам провести полное расследование произошедшего и довести детали до сведения граждан.