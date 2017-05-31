МИД Молдавии подтвердил получение ноты России о высылке дипломатов

КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтверждает получение ноты МИД России о высылке молдавских дипломатов из Москвы, документ рассматривается, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение о выдворении пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева. При этом российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает получение ноты МИД России. Данный документ рассматривается", — сообщили в МИД Молдавии.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

При этом президент республики Игорь Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства. Он выразил надежду, что других мер, экономического и социального характера, со стороны России в ответ на высылку дипломатов не последует.