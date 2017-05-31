Скульптура Родена "Андромеда" ушла с молотка в Париже за 3,6 миллиона евро

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Скульптура из мрамора "Андромеда" работы французского скульптора Огюста Родена ушла с молотка на аукционе Artcurial в Париже за 3,6 миллиона евро, свидетельствуют данные аукционного дома.

Скульптура представляет собой изящную фигуру девушки, лежащей лицом вниз на грубом камне. "Андромеда" является иллюстрацией греческой легенды о девушке, которую принесли в жертву чудовищу.

Высота изваяния составляет 28,2 сантиметров, ширина — 31,4 сантиметра, длина — 19,2 сантиметра. Она была выполнена в период с 1886 по 1887 год и стала подарком Родена чилийскому дипломату Карлосу Морла Викунья, у наследников которого хранилась до недавнего времени.

Оценочная стоимость шедевра лежала в диапазоне между 800 тысячами евро и 1,2 миллиона евро, однако новый владелец заплатил за нее гораздо больше.