Стали известны новые подробности гибели принцессы Дианы

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. "Мерседес", в котором разбилась принцесса Уэльская Диана, до смертельной аварии уже попадал в другие ДТП и был впоследствии восстановлен, говорится в фильме "Гибель Дианы: невероятное разоблачение", показанном по французскому телеканалу M6.

Принцесса Диана и ее друг, египетский предприниматель Доди аль-Файед, погибли 31 августа 1997 года в Париже в автокатастрофе, когда их автомобиль преследовали папарацци. Авария унесла жизнь и их водителя Анри Поля.

По сведениям создателей фильма, первым владельцем машины был молодой рекламщик Эрик Буске — он приобрел новенький "Мерседес" в сентябре 1994 года. Несколько месяцев спустя машину угнали.

Похититель машины в пригороде Парижа развил очень большую скорость, не справился с управлением и разбил автомобиль. По словам Буске, восстановлению "Мерседес" не подлежал — его предстояло утилизировать. Однако этого по каким-то причинам не произошло. Первый владелец автомобиля получил компенсацию от страховой компании.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes 15 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы © REUTERS / Gonzalo Fuentes 15 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы

Следующим владельцем подержанного "Мерседеса" стала компания Etoile Limousines, владеющая элитными автомобилями для перевозки состоятельных постояльцев парижского отеля Ritz. Хозяином отеля был отец друга Дианы — предприниматель Мохаммед аль-Файед. Уже будучи в собственности компании, машина еще раз якобы была угнана — ее не могли найти два месяца. Позднее она нашлась припаркованной на обочине трассы, однако в ней не было части оборудования, была повреждена электроника.

"Она не держала дорогу, очень странно себя вела. Загорались индикаторы, она могла терять скорость. Надо было быть с ней внимательным", — рассказал один из прежних водителей машины по имени Карим. После его просьб проверить машину, ее отогнали в сервис, но специалисты не нашли ничего настораживающего.

В "последний путь" автомобиль, в котором ехала принцесса, младший аль-Файед и один из телохранителей, отправился именно с парковки Ritz. Из тоннеля то, что осталось от "Мерседеса", вывозили в двух контейнерах — в одном находилось шасси, а во второй собрали все отвалившиеся части.

Согласно результатам официального расследования, главной причиной аварии было то, что Анри Поль управлял автомобилем в нетрезвом виде. По информации телеканала, в его организме были также обнаружены следы различных препаратов, в том числе антидепрессанта "Прозака".