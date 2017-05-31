Француз сочетался браком с убитым в Париже полицейским
17:0931.05.2017
(обновлено: 17:11 31.05.2017)
14901
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Полицейский Ксавье Жюжеле, убитый в результате теракта на Елисейских полях в Париже в преддверии выборов президента Франции, посмертно сочетался браком со своим партнером Этьеном Кардиле, передает в среду газета Parisien.
На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший по имени Карим Шерфи был ликвидирован полицейскими. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ).
Гражданский кодекс Франции предусматривает регистрацию посмертного брака, в случае если на то были серьезные причины (наличие общих детей, долгое сожительство или особые обстоятельства смерти — теракт входит в их число), а также твердое желание усопшего. Разрешение может дать только президент республики своим указом.
По информации газеты, брак был зарегистрирован в мэрии XIV округа французской столицы вечером во вторник. Большого скопления народа на церемонии не было, однако там присутствовал экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр города Анн Идальго и глава МВД страны Жерар Коллон.
Погибшему в апреле Жюжеле было 37 лет, он имел звание капитана полиции. Известно, что он состоял в ассоциации, объединяющей представителей ЛГБТ-сообщества, несущих службу в полиции и жандармерии.
Перестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.
Группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.
Ранее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.
Однако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").
По ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.
В связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
Во Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.