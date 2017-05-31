Француз сочетался браком с убитым в Париже полицейским

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Полицейский Ксавье Жюжеле, убитый в результате теракта на Елисейских полях в Париже в преддверии выборов президента Франции, посмертно сочетался браком со своим партнером Этьеном Кардиле, передает в среду газета Parisien.

На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший по имени Карим Шерфи был ликвидирован полицейскими. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Гражданский кодекс Франции предусматривает регистрацию посмертного брака, в случае если на то были серьезные причины (наличие общих детей, долгое сожительство или особые обстоятельства смерти — теракт входит в их число), а также твердое желание усопшего. Разрешение может дать только президент республики своим указом.

По информации газеты, брак был зарегистрирован в мэрии XIV округа французской столицы вечером во вторник. Большого скопления народа на церемонии не было, однако там присутствовал экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр города Анн Идальго и глава МВД страны Жерар Коллон.

Погибшему в апреле Жюжеле было 37 лет, он имел звание капитана полиции. Известно, что он состоял в ассоциации, объединяющей представителей ЛГБТ-сообщества, несущих службу в полиции и жандармерии.