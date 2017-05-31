Молдавские дипломаты покинут Россию 3 июня

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пятеро дипломатов посольства Молдавии, которым предписано покинуть Россию в ответ на недружественные действия Кишинева, отправятся на родину 3 июня, сообщил РИА Новости посол Молдавии в РФ Андрей Негуца.

"Нам дали три дня. Дипломаты покинут Россию на третий день — 3 июня", — сказал Негуца, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение о выдворении пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева. При этом российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Игорь Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства.