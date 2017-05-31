Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России

КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что мер экономического и социального характера со стороны России в ответ на высылку дипломатов не последует.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Додон заявил, что отношения с Россией находятся "на краю пропасти" Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. МИД РФ заявил, что Москва выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.

"В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует", — сказал Додон корреспонденту РИА Новости.

Ранее Додон заявил РИА Новости, что осуждает действия молдавского правительства по высылке российских дипломатов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в среду журналистам, что президенты России Владимир Путин и Молдавии Игорь Додон кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума, российский лидер может в ходе беседы отметить, какие последствия может иметь высылка из Кишинева российских дипломатов.