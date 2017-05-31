В Вашингтоне в отеле Трампа арестовали вооруженного мужчину

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские полицейские арестовали вооруженного жителя Пенсильвании в отеле президента США Дональда Трампа Trump International Hotel, расположенном неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, передает телеканал NBC News.

У арестованного Брайана Моулса при себе была винтовка, пистолет и 90 патронов. Также Моулс делал угрожающие замечания, тем не менее, полиция не сообщила, в адрес кого они были направлены.

Власти США предъявили Моулсу обвинение в хранении оружия без лицензии.