Додон заявил, что отношения с Россией находятся "на краю пропасти"

КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Отношения РФ и Молдавии за 25 лет никогда еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас, заявил РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. МИД РФ в среду заявил, что Москва выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.

"За 25 лет установления дипломатических отношений между РМ (Республикой Молдавия) и РФ никогда еще наши двусторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас. Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — сказал Додон.

Он добавил, что в течение следующих дней проведет встречи на разных уровнях с руководством РФ.

Как отметил Додон, "если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером – Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в среду журналистам, что президенты России Владимир Путин и Молдавии Додон кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума, российский лидер может в ходе беседы отметить, какие последствия может иметь высылка из Кишинева российских дипломатов.