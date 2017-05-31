Премьеру Черногории ничего не известно о "черном списке" на въезд в Россию

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Список граждан Черногории, которым запрещен въезд в Россию, для черногорской стороны остается тайной, заявил в среду премьер-министр страны Душко Маркович.
По словам черногорского премьера, который в среду выступил на так называемом "премьерском часе" в парламенте, его удивляют действия России.
"Сегодня я увидел, что список нежелательных в России лиц остается тайной, и что мы не будем знать, кто в него входит. Черногория идет путем развития демократии, но такое отношение к Черногории нас разочаровывает и удивляет такой уровень деструктивного поведения одного режима к стране, которая хочет идти по пути демократии", — заявил Маркович.
В понедельник въезд на территорию России был запрещен депутату парламента Черногории, члену правящей Демократической партии социалистов Миодрагу Вуковичу. Эта мера стала ответной на санкции Евросоюза в отношении России, к которым присоединилась Черногория.