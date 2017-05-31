Иван Дорн ответил обидчикам стихами про украинский паспорт в гробу

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский певец Иван Дорн ответил на нападки в свой адрес стихотворением. Ролик, в котором он читает его под звуки барабанов, опубликован на странице Дорна в Facebook.

Радикалы из "Правого сектора"* и официальный Киев ополчились на исполнителя после его интервью главреду Sports.Ru Юрию Дудю. В нем Дорн назвал русских и украинцев братьями и объяснил, что не жертвовал деньги украинским силовикам.

Сергей Стерненко, лидер одесской ячейки "Правого сектора"*, которая в воскресенье сорвала концерт певицы Лободы, пообещал в Facebook, что "Дорн — на очереди". В итоге певец решил отменить концерт, чтобы не подвергать опасности поклонников.

В стихотворном ответе Дорн назвал тех, кто выступил против него, "ежедневно несвободными". "Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов", — отметил он.

Последнее четверостишье исполнитель посвятил тем, кто желал ему "покоиться с миром", заявив, что взял с собой "в гроб" украинский паспорт.

* — деятельность организации запрещена в России.