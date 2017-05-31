В Эр-Рияде неизвестный открыл стрельбу в школе

ДУБАЙ, 31 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой на территории частной школы Аль-Ахлия в столице Саудовской Аравии, говорится в заявлении полиции Эр-Рияда.

"Два человека погибли в одной из школ Эр-Рияда, личность преступника пока окончательно не установлена. При поступлении новой информации будет выпущено официальное заявление", — отмечается в заявлении полиции.

Ранее саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил, что один человек погиб и второй получил ранения в среду во время стрельбы в частной школе. По предварительным данным, стрельбу открыл бывший иракский учитель из-за конфликта с администрацией школы. Погиб один саудовский подданный, ранен сотрудник из Бангладеш. По информации портала, директору школы — палестинцу удалось спастись.

Силы безопасности пытаются схватить нападавшего, который до сих пор находится внутри школы. Издание разместило видеозапись и фотографии, на которых видны полицейские машины, окружившие здание школы.