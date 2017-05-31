В ДНР заявили, что договорились с Киевом о прекращении огня с 1 июня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (232)

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики достигли договоренности с Киевом о полном бессрочном прекращении огня в Донбассе с 1 июня, сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

"Достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня", — сказал представитель ведомства.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая.