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Макфол: русские смеются над США при Трампе

15:2731.05.2017
(обновлено: 15:32 31.05.2017)
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© AP Photo / Misha JaparidzeПосол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фотоПосол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва смеется над Соединенными Штатами под управлением президента Трампа, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
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Ведущая попросила дипломата прокомментировать "очень необычный подход Трампа по отношению к России, особенно принимая во внимание то, как он относится к союзникам по НАТО".

"Я думаю, русские смеются. Я думаю, это правильно, но они смеются над тем, насколько это просто. Над тем, как наш президент, к сожалению, помогает им с их политикой", — заявил Макфол.

Он отметил, что итогами первой заграничной поездки Трампа стали разногласия в рядах НАТО и "Большой семерки".

"Давайте будем честны: НАТО и G7 — это наши клубы, это мы их создали, чтобы продвигать собственные интересы в сфере национальной безопасности и обеспечивать наше процветание. И итоги этой поездки — разлад в обеих этих группах", — отметил он, добавив, что такое положение вещей — "бальзам на душу Путину".

Вероятно, слова Макфола о разладе связаны с заявлением Ангелы Меркель по итогам саммита "Большой восьмерки". С точки зрения федерального канцлера Германии, времена, когда европейцы могли полностью положиться на кого-то еще, прошли.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Большой семерки в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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СМИ солидарны во мнении, что Меркель таким образом явно поставила под сомнение готовность США соблюдать обязательства по отношению к своим европейским союзникам.

Трамп по итогам своей поездки на саммиты НАТО и G7 раскритиковал Германию за недостаточное финансирование военного альянса, также обратив внимание на наличие у США "огромного торгового дефицита с Германией". "Очень плохо для США. Скоро это изменится", — добавил он.

 

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