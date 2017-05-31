Макфол: русские смеются над США при Трампе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва смеется над Соединенными Штатами под управлением президента Трампа, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC.

Ведущая попросила дипломата прокомментировать "очень необычный подход Трампа по отношению к России, особенно принимая во внимание то, как он относится к союзникам по НАТО".

"Я думаю, русские смеются. Я думаю, это правильно, но они смеются над тем, насколько это просто. Над тем, как наш президент, к сожалению, помогает им с их политикой", — заявил Макфол.

Он отметил, что итогами первой заграничной поездки Трампа стали разногласия в рядах НАТО и "Большой семерки".

"Давайте будем честны: НАТО и G7 — это наши клубы, это мы их создали, чтобы продвигать собственные интересы в сфере национальной безопасности и обеспечивать наше процветание. И итоги этой поездки — разлад в обеих этих группах", — отметил он, добавив, что такое положение вещей — "бальзам на душу Путину".

Вероятно, слова Макфола о разладе связаны с заявлением Ангелы Меркель по итогам саммита "Большой восьмерки". С точки зрения федерального канцлера Германии, времена, когда европейцы могли полностью положиться на кого-то еще, прошли.

СМИ солидарны во мнении, что Меркель таким образом явно поставила под сомнение готовность США соблюдать обязательства по отношению к своим европейским союзникам.

Трамп по итогам своей поездки на саммиты НАТО и G7 раскритиковал Германию за недостаточное финансирование военного альянса, также обратив внимание на наличие у США "огромного торгового дефицита с Германией". "Очень плохо для США. Скоро это изменится", — добавил он.