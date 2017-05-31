Француженка семь лет хранила труп матери ради ее пенсии

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Француженка из департамента Ланды на юго-западе страны не менее семи лет хранила в морозильной камере труп своей престарелой матери, чтобы получать ее пенсию, сообщает портал France Info.

Пятидесятилетнюю женщину вызвали в жандармерию по делу о мошенничестве. Во время дачи объяснений она рассказала, что останки ее матери, скончавшейся в возрасте 83 лет, до сих пор не преданы земле и находятся в выключенной морозильной камере, спрятанной в глубине сада.

"Устройство служило только для того, чтобы скрыть разлагающиеся останки. Следствию предстоит установить, наступила ли смерть женщины в результате естественных причин", — приводит портал слова источника, знакомого с делом.

Сообщается, что пенсия усопшей составляла почти две тысячи евро в месяц.

По информации телеканала LCI, пожилая француженка скончалась в 2010 году, однако о женщине ничего не было известно с 2007 года. Экспертиза останков должна состояться в ближайшее время.