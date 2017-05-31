Лавров рассказал о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В МИД РФ возникли вопросы в связи с заявлениями парламентариев Афганистана о полетах вертолетов американского производства без опознавательных знаков над территориями, подконтрольными экстремистам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Есть свидетельства того, что эти вертолеты сбрасывали что-то на эти территории, некоторые вертолеты без опознавательных знаков приземлялись на эти территории, а затем вылетали оттуда", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Замбии.
"Есть подтверждения очевидцев, что они возвращались на базы, на которых находились в том числе американские военнослужащие. Конечно, это все вызывает вопросы", — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что "если это очередная попытка использовать экстремистов в качестве временных союзников для того, чтобы достичь каких-то целей" с расчетом взять их под контроль, "то это абсолютно близорукая тактика". Глава МИД РФ заметил, что подобная тактика уже применялась и в Афганистане, и в Ираке и привела только к созданию мощных террористических организаций.
Он выразил надежду, что, когда новые власти США сформируют свою политику в отношении Афганистана, она будет в полной мере учитывать все обстоятельства, которые негативно сказываются на установлении мира в этой стране.