Лавров рассказал о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В МИД РФ возникли вопросы в связи с заявлениями парламентариев Афганистана о полетах вертолетов американского производства без опознавательных знаков над территориями, подконтрольными экстремистам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, несколько дней назад афганские парламентарии потребовали объяснений по поводу фактов, связанных с полетами, как они утверждают, вертолетов американского производства без опознавательных знаков в районы, контролируемые экстремистами.

"Есть свидетельства того, что эти вертолеты сбрасывали что-то на эти территории, некоторые вертолеты без опознавательных знаков приземлялись на эти территории, а затем вылетали оттуда", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Замбии.

"Есть подтверждения очевидцев, что они возвращались на базы, на которых находились в том числе американские военнослужащие. Конечно, это все вызывает вопросы", — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что "если это очередная попытка использовать экстремистов в качестве временных союзников для того, чтобы достичь каких-то целей" с расчетом взять их под контроль, "то это абсолютно близорукая тактика". Глава МИД РФ заметил, что подобная тактика уже применялась и в Афганистане, и в Ираке и привела только к созданию мощных террористических организаций.

"Поэтому мы считаем, что все, кому дорог Афганистан, должны работать вместе, не должны иметь какую-то скрытую повестку дня, и именно в таком ключе Россия инициирует диалог, который будет включать в себя и афганское правительство, и всех соседей Афганистана, и всех других игроков, которые так или иначе завязаны на афганскую проблематику", — отметил Лавров.

Он выразил надежду, что, когда новые власти США сформируют свою политику в отношении Афганистана, она будет в полной мере учитывать все обстоятельства, которые негативно сказываются на установлении мира в этой стране.