В доме Джона Леннона произошло тройное убийство

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Ливерпуле в доме, где некогда жил Джон Леннон, убили трех человек, пишет газета The Independent.

Трагедия произошла накануне поздно вечером. Тела женщины и двух детей нашли случайно: полицейские приехали на место происшествия после сообщений об утечке газа.

По подозрению в убийстве арестован местный житель. Другие подробности происшествия не приводятся.

Дом на Фолкнер-Стрит – одна из наиболее популярных городских достопримечательностей. Именно в нем музыкант The Beatles жил с первой женой Синтией до 1963 года. По словам местных жителей, к дому регулярно приезжают поклонники Леннона и обычные туристы.