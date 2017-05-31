Двое сотрудников посольства Германии ранены при взрыве в Кабуле

БЕРЛИН, 31 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Двое сотрудников посольства ФРГ в Кабуле ранены в результате атаки на дипломатический квартал, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в результате взрыва в Кабуле ранены служащие посольства ФРГ, а охранник дипмиссии, который был гражданином Афганистана, погиб.

"У нас есть два раненых сотрудников посольства, и, действительно, один афганский сотрудник в области безопасности из афганской фирмы, обеспечивающей безопасность, был убит. Мы мысленно с родственниками и близкими этого сотрудника", — сказала Адебар.

По ее словам, кризисный штаб в МИД соберется на еще одно совещание во второй половине дня по ситуации в Кабуле. "Сегодня пройдет еще одно совещания кризисного штаба, — сказала Адебар. — В настоящее время у нас нет пока полной картины случившегося".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.