Во Франции заявили, что готовы стать посредником между Россией и США

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Франция в современном мире может играть роль посредника в отношениях между другими странами, в частности, Россией и США, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"По словам президента республики, роль Франции в том, чтобы вернуть наших партнеров в общий круг, когда они отдаляются. Это касается не только России, но и США. Франция способна говорить с обеими сторонами, и речь идет не о мнимом равенстве, а о возможности вести требовательный диалог в современном мире, который изменился, в котором мы перешли от двусторонних к многосторонним отношениям", — сказал Кастанер на брифинге по итогам заседания французского кабинета министров под председательством президента Эммануэля Макрона.

Он также отметил, что Франция стремится вести диалог, но настаивает на том, чтобы ее мнение было услышано и уважалось.

Говоря о прошедшей в Париже встрече Макрона и президента РФ Владимира Путина, представитель правительства со ссылкой на главу французского государства отметил необходимость развития торговых, экономических и культурных связей с Россией.