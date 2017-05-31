Сербия продолжит диалог с косовскими албанцами, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Сербия продолжит диалог о нормализации отношений с косовскими албанцами, заявил новый президент страны Александр Вучич в своей первой речи после вступления в должность.

"Я буду охранять целостность Сербии, но всегда буду принимать переговоры с косовскими албанцами, потому что тем самым мы защищаем наших сербов, сохраняем и защищаем мир. Лучше, чтобы мне было тяжело, иногда чувствовать себя и униженным, но намного важнее, чтобы Сербия не была униженной и чтобы люди нашей страны имели мир и покой", — сказал Вучич.

Главным приоритетом он назвал "мир – постоянный, стабильный, плодоносный мир в Сербии и целом регионе". "И буду работать над ним, разговаривать с каждым, предлагать решения, настаивать на диалоге и компромиссе, потому что глубоко верим в то, что он – основа любого прогресса, каждого успешного дела и безопасного будущего. Итак, мир и стабильность, для многих избитые слова без реального жизненного значения, были и есть суть моего будущей политической деятельности", — продолжил Вучич.

Он отметил, что Сербия "должна разговаривать со всеми и вместе с тем увеличивать свою обороноспособность", потому что только так сможет защитить свою территорию "от тех, кто нам ежедневно угрожает".

"Довольно мы хоронили на Балканах, пришло время рожать", — резюмировал глава государства.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия и еще ряд государств.