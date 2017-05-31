В Интернет-ассоциации Украины раскритиковали решение запретить "ВКонтакте"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Глава комитета по вопросам защиты права человека и свободы слова Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев назвал провальным решение властей закрыть доступ к российской соцсети "ВКонтакте", так как менее 10% украинской аудитории перестали пользоваться этой сетью.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

По словам Тульева, аудитория "ВКонтакте" оценивалась в 20 миллионов абонентов.

"На вчерашний день прирост аудитории в Facebook составил 1,5 миллиона абонентов. При этом отток аудитории, которая считается украинской "ВКонтакте", составил примерно 15 миллионов абонентов. Я не верю, что эти 15 миллионов просто перестали пользоваться социальной сетью. Скорее всего, они ушли в vpn-сервисы и получают доступ "ВКонтакте", как и раньше, но уже не относятся к украинской аудитории, как раньше, потому что у них поменялись сетевые реквизиты. Полтора миллиона из 20 миллионов, я считаю, это полный провал, нежели удача", — сказал он в среду на пресс-конференции.