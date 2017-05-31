СМИ сообщили о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает сайт новостной компании Axios со ссылкой на источники, обладающие информацией о соответствующем решении.

Отмечается, что детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались, среди прочего, достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.

В воскресенье Axios сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп проинформировал круг доверенных лиц о своем намерении выйти из Парижского соглашения по климату.