Хакеры опубликовали личные фото литовских клиентов пластических хирургов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Хакеры обнародовали более 25 тысяч личных фотографий, в том числе изображения обнаженного тела, а также другие личные данные пациентов литовской клиники пластической хирургии, пишет газета Guardian со ссылкой на полицию.

По данным газеты, фотографии опубликовала хакерская группировка Tsar Team. Ранее хакеры потребовали у клиники Grozio Chirurgija выкуп. Сообщается, что клиентами клиники являются граждане 60 стран.

На данный момент неизвестно, сколько именно клиентов клиники пострадали в результате хакерской атаки. Сообщается, что несколько десятков клиентов обратились в полицию с заявлениями о том, что их шантажируют.

"Это вымогательство. Мы говорим о серьезном преступлении", — приводит газета заявление представителя литовской полиции.

По данным газеты, хакеры потребовали выплатить им выкуп в биткоинах в размере от 50 до 2000 евро в зависимости от характера похищенных данных каждого клиента. "Клиенты, конечно, в шоке. Я бы хотел снова принести свои извинения", — сказал директор клиники.