Трамп заявил, что его дети тяжело восприняли фото отрезанной головы отца

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его дети тяжело восприняли ситуацию с публикацией в СМИ фотографий женщины-комика Кэти Гриффин, на которых она держит в руках муляж его окровавленной головы.

"Кэти Гриффин должно быть стыдно. Моим детям, особенно моему 11-летнему сыну Бэррону, тяжело это переносить. Ненормальная!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Ранее информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму.

Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, а проверкой фотографий занялась секретная служба США.