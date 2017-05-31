Правительство ФРГ осудило атаку на дипломатический квартал в Кабуле

БЕРЛИН, 31 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ решительно осуждает атаку на дипломатический квартал в Кабуле, заявила заместитель официального представителя правительства Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает атаку на дипломатический квартал сегодня утром в Кабуле. Это подлый поступок, который повлек за собой гибель множества людей. От имени канцлера и правительства ФРГ хочу выразить соболезнования всем пострадавшим", — заявила Деммер.

Она добавила, что в ходе атаки есть "пострадавшие служащие немецкого посольства, в настоящее время они находятся в безопасном месте, им оказана помощь". Служащий афганского происхождения из охраны посольства погиб. В МИД ФРГ работает кризисный штаб для отслеживания ситуации.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.