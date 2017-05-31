Террорист Абеди собрал бомбу практически самостоятельно, сообщили СМИ

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. Архивное фото

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. Архивное фото

ЛОНДОН, 31 мая — РИА Новости. Манчестерский террорист Салман Абеди купил большую часть компонентов для взрывного устройства самостоятельно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского антитеррористического ведомства.

По делу о теракте в Манчестере на настоящий момент арестовано 16 человек. Теракт унес жизни 22 человек, ранения получили 116 человек.

"Следствие показывает, что Абеди сам купил большинство основных компонентов, становится очевидно, что многое он за четыре дня — от прибытия в эту страну до этого ужасного теракта — делал в одиночку", — сказал глава северо-западного отделения по борьбе с терроризмом Расс Джексон, слова которого цитирует агентство. Также полиция проверяет камеры наблюдения и мобильный телефон, которым пользовался Абеди.

"У нас есть представление о вероятных деталях бомбы и о том, откуда они взялись", — добавил Джексон. Следствие по-прежнему выясняет, был ли террорист участником преступной сети или нет.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).