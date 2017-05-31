Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера в некоторых странах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания Telegram подтвердила в Twitter многочисленные сообщения пользователей в ряде стран мира о сбое в работе web-версии мессенджера.

Due to @GoDaddy's DNS issues, Telegram Web, the Bot API and t.me links are down for >1 hour. Still no fix from @GoDaddy. Don't use them! — Telegram Messenger (@telegram) 31 мая 2017 г.

Некоторые пользователи отмечают, что сбой продолжается больше часа.

Компания объясняет сбои проблемами с системой доменных имен (DNS).

Мобильные приложения мессенджера продолжают работать, подчеркивает Telegram.

Компания приносит извинения своим пользователям, а также надеется на скорое устранение проблемы.