Статуя писающей собаки появилась у "Бесстрашной девочки" на Уолл-стрит

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Небольшая статуя задравшей ногу собаки на несколько часов появилась рядом с памятником "Бесстрашная девочка", установленном в марте напротив "Атакующего быка" на Уолл-стрит в Нью-Йорке, передает телеканал NBC News.

Скульптор Алекс Гардега поставил статую собаки рядом с ногой "Бесстрашной девочки". По словам Гардеги, он сделал это в знак солидарности с автором "Атакующего быка" Артуро Ди Модикой. "Я сопереживаю создателю быка Артуро. Он очень расстроен", — приводит телеканал слова Гардеги.

"Charging Bull"a karşı duran "The Fearless Girl"den sonra, bu kez de kızın bacağına işeyen "Pissing Pug” çıkmış. pic.twitter.com/vWVyFcObl8 — gökhan yücel (@gokhanyucel) 31 мая 2017 г.

​Ди Модика создал бронзового "Атакующего быка" весом 3,2 тонны после финансового кризиса 1987 года. В 1989 году бык был установлен перед Нью-Йоркской фондовой биржей незаконно, после чего власти города его убрали. Позднее скульптуру поместили неподалеку от Уолл-стрит.

Восьмого марта американский банк State Street Global Advisors установил напротив "Атакующего быка" статую "Бесстрашная девочка" в поддержку борьбы женщин за равноправие. Статуя призвана обратить внимание общества на неравенство в оплате труда женщин и мужчин. Компания State Street Global Advisors также является создателем индекса гендерных различий SHE.

"Эта статуя ("Бесстрашная девочка") была создана не отдельным художником, который хотел сделать заявление. Ее создала финансовая компания, владеющая миллиардом долларов, в попытке продвинуть индексный фонд", — считает Гардега.

Сообщается, что статуя собаки простояла у ног "Бесстрашной девочки" три часа, после чего скульптор ее убрал.