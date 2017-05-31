Украинский провайдер заблокировал доступ к Яндексу и "ВКонтакте" в Крыму

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский интернет-провайдер "Воля" заблокировал в Крыму и Севастополе доступ к сервисам Яндекса и Mail.ru, а также соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает севастопольский портал ForPost.

При попытке пользователей зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что украинская компания работает в российском правовом поле под названием "Телесистемы".

Указ Порошенко о продлении антироссийских мер вступил в силу 17 мая. В расширенную версию санкционного списка попали 1228 человек и 468 фирм и компаний. В соответствии с документом на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", к Яндексу и Mail.ru.

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