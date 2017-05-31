Вучич заявил, что Сербия хочет открыть внутреннюю дискуссию по Косово

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Сербия откроет "внутренний диалог" по косовскому вопросу, заявил новый президент страны Александр Вучич в своей первой речи после вступления в должность.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает самопровозглашенный суверенитет косовских албанцев.

"Я хочу открыть внутренний диалог по вопросу Косово и Метохии — при всех наших различиях, без предрассудков, соблюдая конституцию нашей страны. Мы должны быть открытыми, освободиться от мифического подхода и легкой сдачи того, на что имеем полное право", — заявил Вучич.

Он отметил, что внутренний диалог по этому вопросу может быть и "более важным", чем тот, который должен вестиcь с албанцами.

При этом президент не уточнил, какую форму примет этот диалог.