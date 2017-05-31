В Стамбуле задержали одного из лидеров ИГ*, сообщили СМИ

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Турецкая полиция задержала одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) Халиса Байанджука, проживавшего в Стамбуле, сообщает в среду газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Байанджук, также известный под прозвищем Абу Ханзала, начиная с 2011 года, четыре раза находился под арестом, после того как местная полиция проводила операции против террористических группировок "Аль-Каида"* и ИГ*, однако каждый раз его освобождали спустя несколько месяцев. Байанджук также является автором статей для нескольких изданий ИГ* и занимался вербовкой новых членов в ряды террористической организации.

Отмечается, что поводом для последнего задержания Байанджука стали угрозы турецким властям, которые он высказал во время публичного выступления в Стамбуле.

* террористическая организация, запрещенная в России