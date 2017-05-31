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В мире

Взрыв в Кабуле унес 90 жизней, пострадали дипломаты и журналисты

Сюжет:
Взрыв в посольском квартале Кабула (30)
13:4831.05.2017
(обновлено: 14:02 31.05.2017)
09400
© AFP 2017 / Shah MaraiПострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai

Организация

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции и Германии; число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, 380 получили ранения.

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
Мнение о взрыве в Кабуле: боевики хотели максимально громко заявить о себе

В частности, погибли сотрудники британской телерадиокорпорации Би-би-си и афганского телеканала Tolo TV, афганец-охранник посольства Германии. Среди раненых – посол Ирана, два сотрудника японского посольства, охранник посольства Египта, служащие посольства ФРГ и журналисты.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пострадали дипломаты…

Взрыв, по предварительным данным, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле, а также неподалеку от посольства Германии и президентского дворца. В результате взрыва получил ранения посол Ирана в Афганистане, сообщил новостной портал "Эрем Ньюз" со ссылкой на иранскую газету "Иатимад".

"Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил ранения, серьезные повреждения получило здание посольства", — приводит издание цитату из иранской газеты. Отмечается, что остальные дипломаты и другие сотрудники посольства "здоровы".

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
Пакистанские дипломаты получили незначительные травмы при взрыве в Кабуле

Сообщается также, что повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.

Также повреждения получили здания посольств Египта, Китая, Франции, Турции, Чехии и Германии, дом посла Египта и другие здания.

В опубликованном в среду заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля говорится, что сотрудники посольства ФРГ были ранены, а охранник дипмиссии, который был гражданином Афганистана, погиб.

"В ходе взрыва были ранены также служащие немецкого посольства. В настоящее время все сотрудники находятся в безопасности. Афганский служащий, который обеспечивал безопасность посольства, скончался. Мы выражаем искренние соболезнования его родственникам", — сказал Габриэль.

"Я созвал кризисный штаб в министерстве иностранных дел, который продолжает отслеживать ситуацию", — добавил министр, подчеркнув, что "самым решительным образом" осуждает взрыв. По его словам, подобные теракты не изменят решимости Берлина продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в стабилизации в стране, говорится в заявлении министра иностранных дел Германии

Взрыв в Кабуле, 31 мая 2017
© REUTERS / Mohammad Ismail
Теракт в посольском районе Кабула

"Наши мысли — с семьями и друзьями жертв. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Подобные теракты не изменят нашей решимости продолжать поддерживать афганское правительство в деле стабилизации страны", — заявил министр.

"Незначительные повреждения" получили несколько дипломатов и сотрудников посольства Пакистана, сообщил пакистанский МИД.

… и журналисты

Би-би-си заявила о гибели сотрудника в результате взрыва в столице Афганистана, еще четверо журналистов телекомпании получили ранения.

"С большой печалью Би-би-си подтверждает гибель водителя "Би-би-си Афганистан" Мухаммеда Назира в результате подрыва транспортного средства в Кабуле, когда он вез своих коллег-журналистов в офис. Четверо корреспондентов Би-би-си получили ранения и сейчас находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении телерадиокомпании, распространенном в Twitter.

Афганский телеканал Tolo News сообщил о гибели штатного сотрудника. Агентство Пажвак передало, что пострадали журналисты местного телеканала 1TV.

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, в свою очередь, сообщил, что в результате взрыва пострадали двое граждан Казахстана, им оказана медпомощь. По данным Жайнакова, они находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва.

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
В посольстве Ирана в Кабуле опровергли сообщения о ранении посла при взрыве

"Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения, — в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь", — написал Жайнаков на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его данным, выбиты стекла в здании посольства Казахстана в Кабуле, расположенного в полутора-двух километрах от эпицентра взрыва.

Китайское государственное агентство Синьхуа передало, что взрывной волной выбило стекла на первом этаже здания его представительства в Кабуле.

Россияне не пострадали

Граждане России не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся на данную минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет. Но наше посольство, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в постоянном контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле", — сказала она.

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© REUTERS / Mohammad Ismail
ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле

"Мы решительно осуждаем этот террористический акт, рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут суровое наказание. Призываем власти Афганистана предпринять должные меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны", — добавила дипломат.

С осуждением теракта выступили и многие другие страны. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал этот инцидент террористическим и жестоким нападением, отметив, что террористы убивают невинных людей даже в священный для мусульман месяц Рамадан.

Кто организатор?

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"

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