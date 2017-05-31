Вучич вступил в должность президента Сербии

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Экс-премьер и избранный президент Сербии Александр Вучич принес присягу главы государства в Скупщине (парламенте) республики, передает корреспондент РИА Новости.

Днем на площади перед Скупщиной собрались многочисленные сторонники нового президента, несколько сотен протестующих полиция не пропустила к зданию парламента. Вучич перед началом церемонии поблагодарил граждан за поддержку.

"Я храбрый человек, потому что люблю вас и больше всего на свете люблю Сербию", — заявил он собравшимся.

Вучич произнес текст присяги, держа правую руку на специально изготовленном экземпляре конституции, который будет использоваться при последующих инаугурациях президентов. Книгу ему вручила председатель Конституционного суда Весна Илич-Прелич. Под текстом конституции лежала десятикилограммовая копия "Мирославлева Евангелия", старейшей сербской рукописи на кириллице XII века. Уходящий глава государства Томислав Николич вручил преемнику президентские печать и штандарт. На церемонии присутствовали члены правительства и руководство Сербской православной церкви, других конфессий, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также другие официальные лица.

"Клянусь все свои усилия посвятить сохранению суверенитета, территориальной целостности Республики Сербии, включая Косово и Метохию как ее составную часть, как и осуществлению прав и свобод человека и прав и свобод меньшинств, соблюдению Конституции и законности, сохранению мира и благополучия всех граждан Республики Сербии, и что буду честно и ответственно исполнять свои обязанности", — гласит текст присяги, которую после прочтения подписал Вучич.

После принесения присяги запланирован переход Вучича в расположенную вблизи парламента президентскую резиденцию "Андричев венац", перед которой проведут смотр военнослужащих пехотных частей, ВВС и ПВО и речной флотилии, затем запланирована краткая протокольная встреча бывшего и нового президентов.

Торжественная инаугурация назначена на 20 июня. До этого срока должны быть утверждены новый состав правительства и глава кабмина. Днем вступления в должность нового президента считается день принесения присяги.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан республики. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича истек 31 мая. Мандат главы государства длится в Сербии пять лет.