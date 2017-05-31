ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле
13:3231.05.2017
(обновлено: 13:38 31.05.2017)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице, сообщает местный телеканал 1TV.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90, 380 человек получили ранения.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
*Террористическая организация, запрещенная в России