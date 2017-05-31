В посольстве Ирана в Кабуле опровергли сообщения о ранении посла при взрыве

КАБУЛ, 31 мая — РИА Новости. Посол Ирана в Кабуле не пострадал в результате взрыва в столице Афганистана, сообщил РИА Новости осведомленный источник в дипмиссии.
"Здоровье посла и сотрудников посольства в порядке. Посольству нанесен только материальный ущерб из-за мощного взрыва: выбиты стекла, обрушился гипсокартонный потолок", — заявил источник.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.