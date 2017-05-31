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В мире

В Сербии новый президент. Куда он поведет свою страну?

14:4331.05.2017
(обновлено: 14:49 31.05.2017)
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© REUTERS / Marko DjuricaПерейти в фотобанкПредседатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штабе в БелградеПредседатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штабе в Белграде
© REUTERS / Marko Djurica
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Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Тридцать первого мая Александр Вучич, бывший до этого времени премьер-министром Сербии, вступает в должность президента страны. Он выиграл президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Его победа на выборах была воспринята сербами весьма неоднозначно.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штабе в Белграде
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Сербии утвердили победу Вучича на выборах президента с результатом 55,08%
Официальные цифры говорят о том, что Вучич набрал более 55% голосов избирателей. Однако на следующий день после голосования в столице и крупнейших городах страны вспыхнули массовые демонстрации, которые не утихали в течение нескольких последующих недель. Их участники протестовали против объявленных результатов выборов, требовали отставки Вучича и Республиканской избирательной комиссии, обвиняя ее в подтасовке результатов, настаивали на смене руководства государственного телевидения, которое "промывало избирателям мозги в пользу Вучича".

Чем недовольны сербы

Манифестации к сегодняшнему дню стихли. Но атмосфера недовольства Александром Вучичем осталась. Именно в этой атмосфере он заступает на высшую государственную должность Сербии.

Чем же недовольны сербы? Как утверждает оппозиция, Вучич узурпировал власть и подчинил себе все медиа. "Вучич управляет страхом и осуществляет манипуляции в СМИ", — сказал мне в интервью в канун президентских выборов лидер патриотической партии "Двери" и один из кандидатов на пост президента Бошко Обрадович.

Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Парламент Сербии принял отставку Вучича
Оппозиция полагает, что Вучич полностью подчиняет Сербию интересам западного финансово-промышленного капитала. "Он публично сказал, что его начальник — директор Всемирного банка и что ни один динар из бюджета страны не может быть потрачен без разрешения Международного валютного фонда", — отметил Бошко Обрадович.

Он привел статистику, согласно которой "80% граждан Сербии говорят, что они живут хуже при Вучиче, чем в 2012 году".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Ниша в Сербии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Предвыборная агитация на улицах Ниша в Сербии

Русофильство сербов как игральная карта политиков

В ходе состоявшихся в апреле президентских выборов сербы выбирали не только между кандидатами. Они выбирали будущее своей страны. Вучичу как стороннику членства Сербии в ЕС противостоял ряд кандидатов, которые выступали за тесное сотрудничество с Россией.

Если верить опросам общественного мнения, за членство страны в Евросоюзе выступают 47,7% сербов. Против — 39%, не определились — 13,3%. То есть в любом случае определенно за ЕС — менее половины.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время визита в Москву. 27 марта 2017 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Два стула, один президент: как Сербия при Вучиче дружит и с Россией, и с ЕС
Что касается России, то факт русофильства сербов неоспорим. Даже по тем опросам общественного мнения, которые, как считает оппозиция, контролируются властью, "за союз с Россией" выступают 65,7% сербов. В канун выборов Вучич отправился с визитом не куда-нибудь, а в Москву, и был принят президентом России Владимиром Путиным.

Это в Сербии (да и в России) было расценено как попытка Вучича поднять свой рейтинг среди сербов.

При этом Вучич "явно отказался от идеи сотрудничества с Россией", уверен Обрадович, и "широко открыл двери западным агентурам".

Курс — на Евросоюз

"Членство в ЕС — одно из стратегических решений правительства. Мы хотим видеть Сербию в клубе демократических стран континента. Если 28 европейских стран смогли стать членами ЕС, сможет и Сербия", — заявляет Вучич. Он говорит, что сербские власти имеют намерение "закрыть вопросы по всем главам" переговорного процесса к 2019 году.

Приведение законодательства Сербии в соответствие с нормами ЕС — это, на самом деле, не такая большая проблема, хоть и требует работы. Главной проблемой и главным условием вступления Сербии в ЕС является признание официальным Белградом независимости Косово. И Вучич идет к этому страшному для всех сербов моменту — медленно, но уверенно.

© AFP 2017 / Armend NimaniПразднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Armend Nimani
Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года

Под эгидой Евросоюза официальные сербские представители и лично Вучич провели уже не одну встречу с косовскими албанцами. Формальным поводом для этих встреч были гуманитарные вопросы. Хотя всем очевидно, что Евросоюз тем самым решает задачу приучить общественное мнение Сербии к тому, что диалог с косовскими албанцами как с иностранным государством — это в порядке вещей.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Сербии пообещал препятствовать созданию "Великой Албании"
Последняя из таких встреч состоялась около недели назад в рамках совещания глав правительств шести западнобалканских стран с главой внешней политики Евросоюза Федерикой Могерини. Обсуждалось "европейское будущее" региона. Причем непризнанное Сербией Косово на этом совещании было представлено "премьер-министром" Исой Мустафой в качестве равноправного участника.

Вскоре, как ожидается, премьером Косово станет Рамуш Харадинай, бывший глава вооруженных формирований косовских албанцев, которого Сербия за массовые убийства сербов пыталась с помощью европейского правосудия привлечь к ответу. Но у Сербии ничего не получилось. Харадинай с европейской точки зрения ни в чем не виновен.

Теперь Вучич должен будет вести с ним переговоры о нормализации отношений Белграда и Приштины. Сам новый сербский президент уже назвал это "проблемой".

Но никуда не денешься, если впереди брезжит свет Евросоюза и его миллиардные инвестиции. Вучич упирает на практическую сторону членства Сербии в ЕС. "Очевидна взаимосвязь процесса европейской интеграции и роста инвестиций. В 2015 году из общего объема иностранных и отечественных инвестиций в два миллиарда 111 миллионов евро — один миллиард 530 миллионов евро пришли из ЕС", — сказал Вучич в скупщине (парламенте) в августе 2016 года.

Россия — тоже приоритет, но среди прочих

Празднования 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu
Как Евросоюз отрывает Косово от Сербии
В программе деятельности правительства Сербии, которая была представлена скупщине в августе 2016 года и которая, естественно, мало чем отличается от президентской программы Вучича, говорится о двух других, кроме ЕС, направлениях внешней политики, которым Сербия придает большое значение. Это Россия и Китай.

В правительственной программе указывается, в частности, на необходимость налаживать связи с Евразийским экономическим союзом, с одной стороны, и группой БРИКС — с другой. В этом контексте Вучич подчеркивает следующее: "Хорошие и дружеские отношения с Российской Федерацией, которая является одним из краеугольных камней в обоих этих союзах, могут быть хорошей основой для институциональной модернизации — прежде всего экономического сотрудничества в обоюдных интересах, без вступления в более глубокую интеграцию". Думаю, последняя фраза — ключевая.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи в Кремле. 27 марта 2017 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи в Кремле. 27 марта 2017 года

При этом в программе правительства по отдельности перечислены все китайские инвестиции. И Вучич заключает, что "мы можем похвастаться интенсификацией отношений с Китайской Народной Республикой, которая представляет собой одну из ведущих экономик мира". Политические наблюдатели называют такую "разновекторность" курса Вучича "внешнеполитической эквилибристикой". Сам Вучич сказал, что "Сербия ведет себя (на внешнеполитической арене) так, как может".

Подтверждением этого курса стало создание 19 мая этого года Национального совета по координации сотрудничества с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Это будет самостоятельная организационная единица в рамках правительства рангом ниже министерства. Предполагается, что возглавит этот совет Томислав Николич, у которого Вучич принимает бразды президентского правления.

Президент России на встрече с президентом Сербии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Межгосударственные отношения России и Сербии
Сербские политические наблюдатели отмечают, что это — "утешительный приз" для Николича, который отказался от претензий снова выдвигаться в президенты и уступил место Вучичу (они из одной партии). Но главное в том, настаивают сербские политологи, что создание этого Национального совета — пропагандистская уловка. Ее цель — сформировать у сербского народа (и у России?) впечатление, будто официальный Белград стремится улучшить стратегически важные отношения с Москвой. Мол, создан орган, который будет "серьезно институционально конкурировать с гипертрофированным сотрудничеством Сербии с Евросоюзом", но, по сути, это блеф.

И о НАТО

© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Прогноз о предстоящем курсе официального Белграда при президенте Вучиче был бы неполным, если не сказать о глубоком сотрудничестве Сербии с НАТО. Публично Вучич заявляет, что Сербия выбрала "военный нейтралитет". Но что это означает на самом деле?

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Балканская политика Евросоюза: трудный путь к предательству Сербии
Перед собственной общественностью, а также для "внешнего потребления" эта позиция изображается мужественной попыткой не допустить втягивания Сербии в НАТО.

Ведь абсолютное большинство сербов, как указывалось выше, против членства страны в альянсе. В действительности же, считают многие комментаторы, формула военного нейтралитета была нацелена на то, чтобы предотвратить создание эффективного военного союза с Россией, за что как раз выступает то же самое большинство сербов.

При этом никакого реального военного нейтралитета Сербия не занимает. Сербский парламент в 2015 году почти тайно ратифицировал соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement). Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, которые имеют полноправные члены НАТО по учредительным договорам Североатлантического альянса. Де-факто Сербия уже член НАТО — с обязательствами, но без прав. Кроме того, Сербия в 2015 году подписала соглашение, известное под названием ИПАП и предусматривающее сотрудничество Сербии и НАТО во всех сферах военной деятельности. Все это случилось при Вучиче, когда он был премьером. Это, кстати, одна из главных претензий, которые предъявляют Вучичу недовольные им сербы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия и Сербия подтвердили развитие сотрудничества в военной области
И при этом не надо забывать, что так называемая "Глобальная стратегия Европейского союза", которая была принята в июне 2016 года, прямо говорит: "Когда речь заходит о коллективной обороне, НАТО остается главной основой для большинства стран — членов ЕС. В то же время отношения ЕС и НАТО не затрагивают политику безопасности и обороны членов ЕС, которые не входят в НАТО. Поэтому ЕС будет углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом в том, чтобы добиться взаимодополняемости, синергии".

Так что ни у кого не должно возникать иллюзий по поводу того, что повлечет за собой членство Сербии в Евросоюзе, как о том грезит президент Вучич.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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