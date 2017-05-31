В Польше вызвали на допрос экс-премьера по делу о смоленской катастрофе

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши проводит допрос экс-премьера страны Эвы Копач по делу о катастрофе президентского самолета в 2010 году под Смоленском, сообщает телеканал TVN24.

"Копач была вызвана на допрос в качестве свидетеля в расследовании, которое касается среди прочего непроведения вскрытия тел жертв смоленской катастрофы", — сообщает телеканал.

На момент катастрофы Копач занимала должность министра здравоохранения Польши. После крушения самолета она прибыла в Москву в составе польской делегации. Сама Копач в Facebook написала, что в ее компетенцию не входило вскрытие тел. "В Москве я была врачом, но, прежде всего, — человеком. Я была там, потому что хотела в эти очень трудные моменты помочь семьям тех, кто погиб. Я чувствовала, что это высшая необходимость, обязанность и долг", — заявила она, напомнив, что была "представителем правительства по вопросам опеки над семьями жертв".

"Со мной были польские врачи, которые в любой момент могли измерить давление или уровень сахара. Мы давали тем, кто нуждался, соответствующие медикаменты, и мы проводили обследования, ЭКГ. Вскрытием тел, эксгумацией и другими действиями управляет прокурор. Я не была прокурором", — написала Копач.

В свою очередь пресс-секретарь совета министров Рафал Бохенек заявил, что Копач "несколько дней была в Москве для того, чтобы представлять польское государство". По его мнению, она была обязана позаботиться о том, чтобы вскрытия тел погибших в авиакатастрофе были проведены.

Ряд политиков ранее высказали претензии Копач в связи с тем, что в ходе проводимых в Польше эксгумаций останков погибших в могилах нескольких жертв авиакатастрофы были обнаружены части тел других жертв трагедии.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В апреле заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек сообщил, что в ходе прошедших эксгумаций специалисты выявили ряд нарушений, в том числе, "бывают случаи, когда в гробах некоторых жертв находятся фрагменты тел других людей". По словам Пащонека, до конца 2017 года планируется провести еще порядка 40 эксгумаций.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев отмечал, что останки находились в России всего три дня, за это время были проведены лишь начальные процедуры идентификации. Москва исходила из предположения, что дальнейшие процедуры будут проведены уже в Польше.