В Кабуле при взрыве повреждено посольство Турции

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Зданию посольства Турции в Кабуле нанесен ущерб в результате теракта, сотрудники дипмиссии не пострадали, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

"Мы с глубоким прискорбием узнали о многочисленных жертвах в результате теракта в Кабуле. Нападение произошло в районе, где расположены многие государственные учреждения и зарубежные представительства. Здание турецкого посольства получило повреждения из-за взрыва, сотрудники посольства не пострадали. Мы решительно осуждаем это подлое террористическое нападение, выражаем соболезнования братскому народу и правительству Афганистана и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что Турция продолжит оказывать поддержку Афганистана в борьбе с терроризмом.