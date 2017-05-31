Северокорейские СМИ заявили о готовности страны к новым ракетным пускам

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея готова в любое время провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты, утверждает центральная в КНДР газета "Нодон синмун".
"По приказу высшего руководства мы готовы в любое время и в любом месте провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты", — заявляет "Нодон синмун".
По данным газеты, пока продолжается враждебный курс США против КНДР, ее "могучие стратегические баллистические ракеты будут одна за одной и одновременно взлетать на десятки тысяч миль в небо".
"Нет в мире силы, способной преградить путь для нашей республики, как ядерной державы Востока, ракетного лидера Азии", — провозглашает "Нодон синмун".
Эксперт напомнил, что Северная Корея располагает ракетами дальностью действия 2,5 тысячи километров, а также проводит испытания ракеты с дальностью действия до 4,5 тысячи километров, в то время как МБР должна поражать цель на расстоянии 8 тысяч километров.
Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>