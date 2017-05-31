Северокорейские СМИ заявили о готовности страны к новым ракетным пускам

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея готова в любое время провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты, утверждает центральная в КНДР газета "Нодон синмун".

В опубликованном в среду авторском комментарии орган ЦК ТПК подчеркивает, что "никто не сможет преградить путь для укрепления ядерного потенциала" КНДР.

"По приказу высшего руководства мы готовы в любое время и в любом месте провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты", — заявляет "Нодон синмун".

По данным газеты, пока продолжается враждебный курс США против КНДР, ее "могучие стратегические баллистические ракеты будут одна за одной и одновременно взлетать на десятки тысяч миль в небо".

"Нет в мире силы, способной преградить путь для нашей республики, как ядерной державы Востока, ракетного лидера Азии", — провозглашает "Нодон синмун".

Вместе с тем, как заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, северокорейская ракетостроительная промышленность, несмотря на демонстрируемые последние годы быстрые темпы развития, в ближайшие пять-шесть лет не в состоянии создать межконтинентальную баллистическую ракету.

Эксперт напомнил, что Северная Корея располагает ракетами дальностью действия 2,5 тысячи километров, а также проводит испытания ракеты с дальностью действия до 4,5 тысячи километров, в то время как МБР должна поражать цель на расстоянии 8 тысяч километров.

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